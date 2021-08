Féminines – JO : le Canada de Lawrence et Huitema remporte la finale face à la Suède d’Ilestedt

Ce vendredi se jouait la finale des Jeux Olympiques de football féminin entre le Canada des Parisiennes Jordyn Huitema et Ashley Lawrence et la Suède d’Amanda Ilested’. Une rencontre loin d’être emballante qui a débouché sur un succès des Canadiennes qui l’ont emporté suite à la séance de tirs au but (3-2) après un match nul 1-1. C’est Jessie Fleming qui avait égalisé pour le Canada sur pénalty suite à une faute de la francilienne Amanda Ilested après l’heure de jeu. La Suède avait débloqué le score par l’intermédiaire de Stina Blackstenius lors du premier acte. Le Canada décroche donc la médaille d’or, la Suède la médaille d’argent avec trois joueuses du PSG dans le lot.