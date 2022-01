Féminines – La date de PSG / OL est fixée

Au terme d’une rencontre extrêmement indécise (0-0), les féminines du PSG sont parvenues à valider leur ticket pour les 8e de finale de la Coupe de France au sortir d’une séance de tirs au but face aux Dijonnaises. Le tirage au sort pour la suite de cette compétition hexagonale a, d’ores et déjà, été effectué et les Parisiennes ont hérité de l’Olympique Lyonnais.

Un tirage loin d’être clément pour le PSG, on s’en doute. Néanmoins, à domicile, les Franciliennes auront l’occasion de réagir après la claque reçue en terre rhodanienne lors de la phase aller de D1 Arkema (6-1). La date de ce 8e de finale de Coupe de France a d’ailleurs été fixée : il se jouera le samedi 29 janvier prochain, coup d’envoi à partir de 14h00 (Eurosport 2). En revanche, malheureusement pour les joueuses de Didier Ollé-Nicolle, ce choc au sommet se disputera au Camp des Loges étant donné que les deux autres options, à savoir le stade Jean-Bouin et le Parc des Princes, ne seront pas libres à cette date.

On prend son carnet et on note 📒✍️



Le huitième de finale de la 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙚 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙁𝙚́𝙢𝙞𝙣𝙞𝙣𝙚 #PSGOL aura lieu le samedi 29 janvier à 14h.



📺 Eurosport 2️⃣ — PSG Féminines (@PSG_Feminines) January 13, 2022