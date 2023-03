Féminines- Le Parc des Princes se remplit pour PSG / Wolfsburg

Dans une petite semaine, les Féminines du PSG joueront leur quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League contre Wolfsburg. Une rencontre qui se déroulera au Parc des Princes. Les billets se vendent bien.

Les Féminines du PSG peuvent encore remporter trois trophées cette saison. Deuxièmes à un point de Lyon en D1 Arkema, les Parisiennes sont qualifiées en demi-finale de la Coupe de France et en quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League. Le 22 mars, elles recevront Wolfsburg au Parc des Princes dans le cadre de la manche aller. Un match qui commence à avoir son engouement.

10 000 billets vendus

Selon les informations du Parisien, la barre des 10 000 billets a été dépassé pour ce choc des quarts de finale entre le PSG et Wolfsburg. Il reste encore une semaine pour que ce chiffre augmente. Pour rappel, les Parisiennes avaient battu deux records la saison dernière avec plus de 27 000 billets vendus pour le quart de finale contre le Bayern Munich avant d’exploser le record pour un match de football féminin en France avec 43 255 spectateurs pour la demi-finale d’UWCL contre Lyon. Pour ce match contre Wolfsburg, « le prix des billets commence à 8 euros pour les moins chers, réservés aux plus jeunes (moins de 16 ans) et aux différents membres du club (abonnés, hospitalités, Junior club…). Les places les plus élevées atteignent 20 euros pour le grand public. Les abonnés bénéficient par ailleurs d’une invitation et d’une priorité d’achat pour les entrées à 8 euros.«