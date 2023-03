Laurina Fazer est l’une des meilleures joueuses formées au PSG. La milieu de terrain de 19 ans est une pièce importante de l’équipe de Gérard Prêcheur. Elle se réjouit de pouvoir jouer dans son club de coeur.

Comme la section masculine, les Féminines du PSG possèdent un très bon centre de formation. Plusieurs joueuses sortent de ce dernier et réussissent à s’imposer en équipe première comme Grace Geyoro, Marie-Antoinette Katoto ou bien Laurina Fazer. Cette dernière va jouer des matches importants pour la suite de la saison des Parisiennes dans les prochains jours, avec la demi-finale de Coupe de France contre Grand Genève samedi et le quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League contre Wolfsburg le 22 mars au Parc des Princes. La titi parisienne est impatiente de rejouer dans l’antre historique des Parisiens.

« Pour moi le Parc des Princes est un des plus beaux stades »

« Bientôt 50 matches avec le PSG ? Pour moi, ça représente beaucoup de fierté. Je suis arrivée dès l’âge de 6 ans au sein du Paris Saint-Germain… Aujourd’hui, je suis très heureuse d’évoluer encore au sein de mon club de cœur, lance la milieu de terrain pour PSG TV. J’espère que ça va continuer ! Wolfsburg ? C’est un adversaire que nous n’avons pas forcément l’habitude d’affronter. C’est à nous de bien les analyser et de bien travailler à l’entraînement pour pouvoir être le plus performant possible sur le terrain. J’espère qu’on pourra faire de belles choses, surtout au Parc des Princes. Pour moi le Parc des Princes est un des plus beaux stades, surtout quand il est rempli avec nos supporters. On va essayer de leur rendre la pareille et j’espère que l’on pourra bien commencer cette nouvelle année avec ce match de Champions League. Un message pour les supporters ? Merci d’être toujours là pour nous, on se donne rendez-vous contre Wolfsburg au Parc des Princes !«