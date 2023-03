La défaite a été difficile face à Wolfsburg lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions (0-1). Tout reste à jouer puisque les Parisiennes n’ont qu’un seul but à rattraper. Avant de retrouver l’équipe allemande le 30 mars, les joueuses de Gérard Prêcheur avaient un rendez-vous important face à Montpellier aujourd’hui pour le compte de la 17e journée de D1 féminine.

À 1 point de l’OL

Les Montpelliéraines avaient bien débuté leur saison mais les dernières rencontres ont été délicates. 3 des 5 défaites de Montpellier sont intervenues lors des 4 derniers matchs. Et avec la victoire parisienne au Stade Bernard Gasset, Montpellier ajoute une 6ème défaite cette saison. Dans un match compliqué, les Parisiennes sont venues à bout de leur adversaire grâce à un but juste avant la pause de Ramona Bachmann (40e). La fin de match a été tendue avec l’expulsion de Kadi Diani après deux mauvais geste envers la gardienne adverse. Cette victoire permet au PSG de revenir à un point de l’Olympique Lyonnais. À noter que le PSG reste la deuxième meilleure défense du championnat et enchaîne un troisième clean sheets consécutifs.