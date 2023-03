PSG : Hugo Ekitike, qu’est ce qui bloque ?

L’arrivée d’Hugo Ekitike au PSG était perçue comme une signature que le club de la capitale ne parvenait pas à obtenir fut un temps. En s’appuyant sur les dossiers récents qu’ont été Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, l’ancien du Stade de Reims arrivait à Paris avec l’étiquette de pépite de notre championnat.

Une pépite sous les cieux parisiens. Depuis le mercato d’été 2017 avec l’arrivée de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain, au grand regret de ses supporters, n’avait pas recruté de jeunes talents issus de la formation française et évoluant dans le championnat local. Avec l’arrivée d’Hugo Ekitike lors de l’été 2022, l’idée avait tout pour plaire, semblait intéressante, et ne désenchantait ni les supporters ni les observateurs du PSG. Le seul doute résidait sur le fait que le jeune attaquant n’avait disputé qu’une saison complète en Ligue 1 Uber Eats avant de faire le grand saut jusqu’au Paris Saint-Germain. Une saison 2021-2022 au cours de laquelle Hugo Ekitike a disputé 26 matchs, inscrit 11 buts et fait 4 passes décisives. « Sa saison à Reims a épaté tout le monde. Personne ne l’attendait à ce niveau, puisqu’il revenait d’un prêt au Danemark (6 mois au Vejle BK ; NDLR) qui, certes, avait été intéressant, mais ne le destinait pas à être titulaire indiscutable dans cette équipe. Dès les matchs de pré-saison, il a marqué des points. Sa saison n’a fait que confirmer les espoirs placés en lui dès l’été. À la fin de la saison, tous les suiveurs du club étaient unanimes : Ekitike était la meilleure pépite que Reims ait connu ces dernières décennies« , confient à Canal Supporters les suiveurs du Stade de Reims que sont les membres de l’équipe Reims Média Football.

Hugo Ekitike au centre Ooreddo

Cependant, au PSG, le temps est une denrée rare. En ce sens, huit mois après son arrivée, Hugo Ekitike ne marche pas sur les pas des pépites Rouge & Bleu. L’attaquant de 20 ans a disputé 26 matchs depuis le début de saison, soit autant que lors de l’exercice 2021-2022 qui l’a révélé aux yeux du grand public. En tant que parisien, il a inscrit 4 buts et fait 3 passes décisives. Pour mettre en relief son temps de jeu, lors de sa seule saison entière sous les couleurs de son club formateur, Hugo Ekitike a joué 1 372 minutes en 26 matchs, contre jusqu’ici, 1 065 minutes passées sur le pré en tant que Parisien. En plus de ses prestations au PSG, le joueur en lui-même est sujet d’interrogation quant à son positionnement et ses qualités : « Ekitike est un pur numéro 9. À Reims, il a été d’une efficacité redoutable dans la surface, car il est naturellement attiré par le but. Sa science du placement lui permet d’être toujours bien placé dans cette zone. Même s’il ne participe pas énormément au jeu, il est tout de même capable de se décaler sur le flanc droit pour mener certaines contre-attaques. Mais sa qualité première est d’être un finisseur clinique« , nous rapporte l’équipe du média Reims Média Football. Une vision en corrélation avec celle que Christophe Galtier semble avoir de son joueur.

Au PSG : 20 matchs en tant qu’avant centre pur

A Reims : 20 matchs en tant qu’avant centre pur – 3 matchs en ailier gauche*

Au-delà du positionnement de base, les consignes et le rôle sont évidemment à prendre en compte, selon les qualités du joueur. Arrivé dans un contexte qui n’est pas le plus propice pour le développement d’un jeune joueur, Hugo Ekitike, s’il est encore parisien la saison prochaine, entamera déjà un virage important de son aventure en Rouge & Bleu selon l’équipe de Reims Média Football : « Il est dans une situation compliquée sur le plan personnel comme sur le plan collectif. La saison du PSG n’est pas bonne, et cela ne l’aide pas à bien s’intégrer dans cette équipe. Ekitike a des qualités, mais il ne faut pas oublier qu’il n’a que 20 ans et qu’il a encore une grosse marge de progression. Le PSG ne l’a pas fait signer pour qu’il soit titulaire dès cette saison ! Il est encore dans l’apprentissage du haut-niveau (ce n’est que sa deuxième saison de Ligue 1), et il devra encore passer plusieurs paliers pour être un joueur important de cet effectif. S’il parvient à confirmer au PSG ce qu’il a laissé entrevoir à Reims, il deviendra un très grand joueur. A contrario, s’il peine à se montrer efficace comme cette année, alors sa saison à Reims n’aura plus qu’une saveur de surrégime pour lui …« .

Contractuellement, Hugo Ekitike s’est engagé avec le Paris Saint-Germain sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Cette dernière sera levée automatiquement si le club de la capitale termine la saison dans les deux premières places du championnat. Au mois de juillet prochain, le PSG devra donc verser la somme de 35 millions d’euros au Stade de Reims. On ne peut plus volontaire, il sera intéressant de suivre de quelle manière Hugo Ekitike tentera d’inverser la vapeur, et s’il donnera raison à Luis Campos de s’être penché sur ses traces.

*Source : Transfermarkt