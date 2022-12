Après un succès glané sur le plus petit des scores face à Guingamp, et à une semaine du choc face à l’OL, la section féminine du PSG avait rendez-vous avec la 10e journée de D1 Arkema ce dimanche. À cette occasion, les Parisiennes faisaient face au Paris FC.

Un derby attendu avec grande impatience, sachant que les locaux, troisièmes, pouvaient revenir à deux petits points en cas de victoire. Mais finalement, il n’en a rien été puisque les joueuses de Gérard Prêcheur l’ont emporté sur le score étriqué de 0-1.

Sandy Baltimore seule et unique buteuse

Après un premier quart d’heure sans grande folie, le PSG accélérait. Grace Geyoro alertait une première fois la portière adverse d’une tête bien placée. Les occasions s’enchaînaient, sans réussite, pour Kadidiatou Diani et ses coéquipières. En l’espace de dix minutes, les Rouge et Bleu trouvaient même la barre transversale à deux reprises. D’abord par l’intermédiaire d’Ashley Lawrence après un centre-tir (25′), puis par le biais de Jackie Groenen d’un lobe très bien senti (34′). Il faudra finalement attendre le second acte pour voir le club de la capitale ouvrir la marque. Kadidiatou Diani, certainement la meilleure Parisienne depuis l’entame de l’exercice en cours, faisait le travail et servait parfaitement Sandy Baltimore (1-0, 54′). Le score n’évoluait pas et le PSG s’impose donc sur la plus petite des marges. Grâce à cette précieuse victoire, Paris reste à deux unités de l’Olympique Lyonnais. Les deux rivaux s’affronteront à l’occasion d’un choc XXL en terre rhodanienne dans une semaine tout pile (dimanche 11 décembre à 21h00).