Si la section masculine est en pause pendant cette Coupe du monde, les Féminines du PSG continuent elles de disputer des rencontres importantes. Et ce mercredi, les Parisiennes n’auront pas le droit à l’erreur en Ligue des champions face à Vllaznia.

Avec un début de campagne d’UEFA Women’s Champions League très compliqué – défaite face à Chelsea (1-2) et match nul contre le Real Madrid (0-0) – les Féminines du PSG seront dans l’obligation de s’imposer ce mercredi (18h45 en direct sur la chaîne YouTube de DAZN) face à Vllaznia (dernier du groupe avec 0 point). Avant de recroiser le chemin de Chelsea et du Real Madrid, les Rouge & Bleu devront prendre des points face à l’équipe albanaise lors de la double confrontation (23 novembre et 8 décembre).

« Si nous ne gagnons pas, alors nous n’aurons plus notre destin en main »

Et avant cette rencontre, l’entraîneur des Féminines du PSG, Gérard Prêcheur, s’est exprimé en conférence de presse sur ce match important face à Vllaznia, dans des propos rapportés par le site officiel du club. « On n’a aucun droit à l’erreur contre Vllaznia. On doit avoir la maîtrise du jeu et de notre destin pour attaquer décembre dans des conditions positives. Le match de demain sera décisif. Si nous ne gagnons pas, alors nous n’aurons plus notre destin en main. Ce sera un match déterminant dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Il va falloir trouver le bon équilibre. On sait que si l’on peut marquer tôt c’est mieux, mais il ne faudra pas pour autant se précipiter et perdre de la fluidité dans notre jeu offensif. L’évolution offensive est intéressante. Nous sommes la meilleure attaque de championnat (20 buts en 8 journées, ndlr). On doit concrétiser cela en Ligue des champions. Ça ne sera pas simple demain. Il y aura deux lignes avec un bloc de dix joueuses dans lequel il sera difficile de trouver des espaces et du jeu combiné. Vllaznia est en difficulté en Ligue des champions mais marque beaucoup de buts en championnat. On les respecte et abordons ce match avec beaucoup de sérieux. »

Lors de ce point presse, le coach des Féminines du PSG a donné des nouvelles de son effectif. « Laurina Fazer va pouvoir reprendre les entraînements avec le groupe avec une attelle (fracture de la main subie fin octobre, ndlr). Elisa De Almeida a des soucis d’adducteurs et ne jouera pas demain. Lieke Martens a un petit souci au genou. »