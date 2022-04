Ce samedi soir, 21h00 (chaîne YouTube de DAZN), la section féminine du PSG reçoit l’Olympique Lyonnais dans un choc au sommet en UWCL. Défaites lors de la manche aller sur le score étriqué de 3-2, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle pourront compter sur un Parc des Princes des plus bouillants afin d’inverser la tendance. En effet, plus de 40 300 spectateurs garniront les tribunes rouge et bleu, un véritable record pour un match féminin. Et à un peu plus de 24 heures de ce rendez-vous, le coach francilien vient d’annoncer son groupe de 22 éléments. Comme pressenti, Kheira Hamraoui ne figure pas au sein de celui-ci.

Le groupe parisien pour la réception de l’OL

Voll, Votikova, Picaud – Dudek, Karchaoui, Lawrance, Illested, Cascarino, Le Guilly – Dabritz, Diallo, Folquet, Fazer, Khelifi, Geyoro Luana – Diani, Baltimore, Katoto, Huitema, Bizet, Bachmann.