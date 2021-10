Les Féminines du PSG devaient recevoir Guingamp au Camp des Loges la semaine dernière. Mais les conditions climatiques (pluie et vent fort) n’avaient pas permis la tenue de ce match de la cinquième journée de la D1 Arkema. Ce dernier a été reporté à ce dimanche. Après la victoire en UEFA Women’s Champions League contre Breidablik (0-2) durant la semaine, les Parisiennes affrontaient donc les 10e du championnat. Et elles vont très rapidement prendre l’avantage grâce un but contre son camp de Maïwen Renard (1-0, 3e). Marie-Antoinette Katoto va ensuite permettre à ses coéquipières de prendre le large grâce à un triplé (17e, 40e, 44e). La seconde période sera plus de la gestion du côté Rouge & Bleu. Aminata Diallo va tout de même faire trembler les filets (5-0, 83e), son premier but en D1 Arkema. Léa Khelifi, tout juste entrée en jeu va clore le festival parisien en toute fin de match (6-0) .Les Parisiennes poursuivent donc leur sans-faute en championnat avec une cinquième victoire en cinq matches, sans encaisser de but. Elles reviennent à hauteur de Lyon en tête du championnat. Les Féminines du PSG retrouveront très rapidement la compétition puisqu’elles recevront Kharkiv en Champions League mercredi après-midi (18h45).

𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐈𝐑𝐄 ! ✅ Une rencontre maîtrisée du début à la fin et un nouveau succès en @D1Arkema pour poursuivre cette belle série en cours ! 🔥#PSGEAG pic.twitter.com/KJg8GVsC0a — PSG Féminines (@PSG_Feminines) October 10, 2021