Ce soir (20h45, M6), l’Equipe de France affronte l’Espagne dans le cadre de la finale de la Ligue des Nations. Lors de cette rencontre, les Bleus pourront compter sur Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG a été très bon contre la Belgique (2-3) avec un but, une passe décisive et des dribbles en très grands nombres avec lesquels il a mis le feu à la défense belge. Sergi Roberto, qui pourrait l’affronter sur la pelouse de San Siro, assure qu’il est difficile de défendre sur Mbappé.

« Comment arrêter Mbappé ? C’est difficile. Contre la Belgique, on a vu que même s’ils ne dominaient pas le match, ils restaient très dangereux. Avec de l’espace, Mbappé est très difficile à arrêter, on ne peut que faire faute au début de la contre-attaque, décrypte le défenseur espagnol dans un entretien accordé à Sport. On doit jouer notre jeu, avoir la possession le plus longtemps possible et éviter les contres. Il faudra rester attentif à notre placement quand on attaquera, et les battre collectivement. »