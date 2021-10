Après plus de 20 ans au sein du FC Barcelone, Lionel Messi a rejoint le PSG cet été libre de tout contrat. Alors qu’il aurait aimé rester dans son club de toujours, mais les finances de ce dernier ne l’ont pas permis. Dans une longue interview accordée à Mundo Deportivo, Rafa Yuste – vice-président du club blaugrana – est revenu sur cet été agité pour la Pulga.

« Des tensions entre le clan Messi et le Barça ? Dans toutes les négociations, et surtout entre des personnes qui s’aiment beaucoup, il y a plusieurs phases où la tension est normale, de la tension positive. Quand les deux parties veulent continuer, mais que pour plusieurs raisons en l’occurrence le fair-play financier de la Liga, cela ne sera pas possible, il est difficile pour l’autre partie de comprendre. Est-ce que j’ai parlé avec le père de Messi ? Nous avons parlé et nous avons dit les choses très clairement, dévoile le vice-président barcelonais dans cet entretien. Rien de plus. À aucun moment je me suis disputé avec lui. Je lui ai fait voir la situation du club que nous pensions – à notre arrivée- mauvaise, mais que lorsque nous étions en train de négocier avons découvert que cette situation économique n’était pas mauvaise mais techniquement en faillite. Il fallait expliquer cela.«

Rafa Yuste qui est aussi fier, malgré la perte de Lionel Messi, que le président du Barça – Joan Laporta – est placé le club au dessus dans ce dossier. « Pour être franc, je suis frustré que Leo n’ait pas continué, mais au-delà de cette frustration, je suis également très fier de voir que le président et la direction, nous pensons que le club passe en premier. Cela doit être comme ça. »