Féminines – Li Mengwen quitte officiellement le PSG

Prêtée au PSG en septembre dernier, Li Mengwen ne sera pas conservée par le club parisien. La nouvelle a été rendue officielle en ce mardi.

L’été dernier, la section féminine du PSG a décidé de miser sur Li Mengwen afin de renforcer son arrière-garde. L’international chinoise avait notamment côtoyé Gérard Prêcheur, actuel coach du PSG, entre 2018 et 2019 du côté de Jiangsu au sein du championnat chinois. Prêtée au PSG en provenance de ce même club, cette dernière ne portera plus la tunique rouge et bleu la saison prochaine.

Le Paris Saint-Germain tient à saluer très chaleureusement Li Mengwen qui s’apprête à quitter le club.



Nous te souhaitons le meilleur pour la suite. 🙏#MerciLi ❤️💙 pic.twitter.com/TStTekotf3 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) June 20, 2023

Un message pour officialiser la chose

En effet, via ses réseaux sociaux, le PSG a annoncé le départ de Li Mengwen. Elle retrouvera son club de Jiangsu avant, peut-être, de se dénicher un nouveau challenge au sein du vieux continent. Li Mengwen aura pris part à 17 rencontres toutes compétitions confondues la saison passée, offrant une passe décisive. « Le Paris Saint-Germain tient à saluer très chaleureusement Li Mengwen qui s’apprête à quitter le club. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite », peut-on notamment lire sur le compte Twitter officiel du PSG version féminine.