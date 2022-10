Féminines : Prêcheur confiant avant PSG / Chelsea

Les féminines du PSG s’apprêtent à affronter Chelsea pour le compte de la 1ère journée de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Au stade Jean Bouin, les joueuses du club de la capitale ont pour ambition de bien débuter cette campagne européenne. Gérard Prêcheur, entraîneur des Rouge & Bleu, s’est exprimé à la veille de cette rencontre. Le coach s’est montré confiant avant le début de cette confrontation.

« Tous les ingrédients sont réunis pour faire un beau match »

« Ce sont de beaux rendez-vous, c’est pour ces matches que nous faisons ce métier. Nous somme impatients d’y être, mais il ne faut rien précipiter, il faut bien se préparer, mais il est vrai que c’est une belle affiche, et cette formule est magnifique à disputer. Il faut avoir l’ascendant sur notre adversaire, sur le plan tactique et sur le plan mental. Nous évoluons bien tactiquement, ce que le groupe a produit contre Dijon et ce que j’ai vu à l’entraînement cette semaine est très positif. Les joueuses ont montré qu’elles avaient la volonté de remettre les choses en ordre après la contre-performance au Havre. Tous les ingrédients sont réunis pour faire un beau match et j’espère leur communiquer toute la confiance nécessaire, un facteur qui sera décisif aussi. »