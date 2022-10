Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 20 octobre 2022. Les nombreuses affaires extra-sportives peuvent-elles avoir un impact sur le PSG, Presnel Kimpembe de retour à l’entraînement collectif, Kheira Hamraoui convoquée par Gérard Prêcheur pour affronter Chelsea et Angelo Castellazzi s’exprime sur la section féminine.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une aux nombreuses affaires extra-sportives qui entourent le PSG depuis plusieurs semaines. Comme l’a rappelé Marco Verratti à l’issue de la victoire dans le Classico face à l’OM (1-0) dimanche dernier : « Parfois, ici, une toute petite chose passe pour une grande chose. » Cependant en dix ans, le club de la capitale n’a jamais subi autant d’affaires sérieuses « où se mêlent ici barbouzes, chantage et trolls numériques » et où les acteurs principaux sont des personnes peu connues qui ont pour point commun leur connaissance de Nasser al-Khelaïfi. Dans une première affaire, on retrouve des lobbyistes qui ont profité des rencontres au Parc des Princes pour inviter dans la corbeille présidentielle des personnalités politiques et des hommes d’affaires aux influences controversées. « Dans ce lieu prisé, des alliances se nouent et se dénouent, des amitiés de circonstance s’y scellent, des conflits y naissent également avec pas mal de rancoeur en prime. » Afin d’analyser au mieux certaines manoeuvres, des enquêteurs ont effectué dans le plus grand secret une perquisition, en octobre dernier, dans les bureaux de Jean-Claude Blanc, directeur général délégué, et de Jean-Martial Ribes, ancien directeur de la communication. « Il se peut qu’au terme de l’enquête, des forfaitures qui dépassent le simple cadre du Paris-Saint-Germain soient découvertes. Il se peut que le club n’en sorte pas complètement épargné non plus », rapporte L’E.

Concernant les trolls numériques commandités par le club et visant à la fois des médias et des joueurs du PSG, les avocats de Nasser al-Khelaïfi continuent à expliquer que le président parisien n’était pas au courant. « En tout cas, le club est ballotté comme il ne l’a jamais été. Après les révélations de toutes ces affaires, viendra le temps de leurs règlements. Et, à ce moment, le prix à payer pourrait être élevé. » À Doha, l’actionnaire du PSG commence à s’interroger sur les décisions à prendre. « Si Nasser al-Khelaïfi n’a, effectivement, aucun lien avec toute cette agitation, il sera maintenu en poste. » Mais dans le cas contraire, reste à savoir quelle position sera adoptée.

Le quotidien sportif rapporte également le retour à l’entraînement collectif de Presnel Kimpembe. Blessé aux ischio-jambiers de la jambe gauche depuis le 10 septembre dernier, le défenseur du PSG a participé à une partie de la séance collective des Rouge & Bleu ce mercredi. Après s’être rendu à la clinique Aspetar de Doha fin septembre, l’international français pourrait retrouver le groupe pour la réception du Maccabi Haïfa le 25 octobre prochain en Ligue des champions, à l’occasion de la 5e journée de la phase de groupes.

Enfin, il est également question du retour de Kheïra Hamraoui dans le groupe du PSG. Réintégrée au groupe professionnel depuis un mois, la milieu de terrain de 32 ans a été convoquée par Gérard Prêcheur pour le match de phase groupes d’UEFA Women’s Champions League face à Chelsea ce jeudi. Ainsi, l’internationale française a fait un pas supplémentaire pour un éventuel retour à la compétition. De son côté, le coach des Féminines du PSG a exprimé sa confiance envers son groupe avant la réception des Anglaises : « Il faut avoir l’ascendant sur notre adversaire, sur le plan tactique et sur le plan mental. Nous évoluons bien tactiquement, ce que le groupe a produit contre Dijon (victoire 3-1 des Parisiennes, ndlr) et ce que j’ai vu à l’entraînement cette semaine est très positif. »

De son côté, Le Parisien a obtenu une interview du directeur sportif de l’équipe des Féminines du PSG, Angelo Castellazzi. Et l’ancien adjoint de Leonardo s’est exprimé sur les ambitions de la section féminine, notamment en Ligue des champions : « On est obligés de débuter chaque saison avec la volonté de gagner toutes les compétitions. Après, il peut y avoir un penalty, un poteau ou une blessure qui change les choses à chaque instant. Le retour de Kheira Hamraoui à l’entraînement ? Tous nos choix sont guidés par le sportif. À partir du moment où nous n’avons pas trouvé de solution pour un départ, il était clair qu’elle reprenait l’entraînement avec l’équipe. »

L’actuel dirigeant du PSG a également été questionné sur la blessure de Marie-Antoinette Katoto et les envies de départ de Grace Geyoro à Chelsea lors du dernier mercato : « Des changements de plan avec la blessure de Katoto ? C’était un énorme problème, d’autant qu’à ce moment-là il était compliqué de trouver d’autres solutions. Le club avait fait le choix de continuer avec elle, de faire des efforts pour la prolonger. C’était dur comme pour Paulina Dudek qui s’est blessée elle aussi. Fin octobre ou début novembre, on fera un point avec le staff médical. Normalement, elle ira au Qatar pour profiter de nos installations. Les envies de départs de Grace Geyoro ? J’ai beaucoup discuté avec ses agents, avec Chelsea, avec elle aussi. À partir du moment où l’information est sortie, j’ai reçu des appels d’autres clubs. Il a fallu expliquer notre position. On a réussi à la garder et elle prouve aujourd’hui par ses performances qu’elle reste professionnelle et engagée. »