Après leur victoire face au BK Häcken (2-0, 4-1 score cumulé), les Féminines du PSG ont réalisé l’essentiel en obtenant une qualification pour la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League. Une belle satisfaction pour le coach Gérard Prêcheur.

Après une manche aller gagnée au finish la semaine passée au Stade Jean-Bouin (2-1), les Féminines du PSG devaient finir le job ce mercredi soir à Göteborg. Face aux Suédoises du BK Häcken, les Parisiennes ont réussi leur mission grâce à des réalisations en seconde période de Lieke Martens et Kadidiatou Diani (2-0), les mêmes buteuses qu’au match aller. Une qualification importante pour accéder à la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League.

Gérard Prêcheur satisfait de la prestation de ses joueuses

Après la rencontre, le coach du PSG – Gérard Prêcheur – s’est exprimé sur la prestation de ses joueuses, dans des propos rapportés par le site officiel du club. Et le technicien de 62 ans a vu beaucoup d’éléments positifs lors de cette rencontre. « J’ai vu beaucoup de positif ce soir. La qualification est très importante. J’ai vu une très belle prestation de mes joueuses. Elles ont fait un match remarquable. Nous avons imposé notre jeu à l’extérieur, nous avons marqué deux buts et nous en avons encaissé aucun. Il y a beaucoup de positif. Je ressens beaucoup de satisfaction et de joie. Il ne faudra pas négliger le dernier match de cette première partie de saison dimanche face au Havre. Ce serait super de clore cette série de 5 matches avec 5 victoires. Ce soir nous allons profiter de cette qualification. » Pour rappel, les Parisiennes connaîtront leurs adversaires de la phase de groupes le 3 octobre prochain lors du tirage au sort organisé à Nyon. Placées dans le chapeau 2, les vice-championnes de France affronteront un grosse formation du chapeau 1 (Wolfsburg, Chelsea ou Barcelone).