Féminines – Victoire précieuse du PSG à Bordeaux

Ce dimanche, les féminines du PSG avaient rendez-vous avec la huitième journée de D1 Arkema à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Une rencontre qui a bien tourné pour Kadidiatou Diani et ses coéquipières.

Les féminines du PSG avaient l’opportunité de passer devant l’Olympique Lyonnais en cas de victoire sur la pelouse des Girondins de Bordeaux avec un match d’avance. Et cela a finalement été chose faite. Ainsi, après un nul concédé face à Montpellier lors de la journée précédente et une trêve internationale, les joueuses de Gérard Prêcheur ont renoué avec le succès. Après un premier acte assez serré, mais globalement dominé par les visiteuses, c’est Kadidiatou Diani, encore et toujours elle, qui donnait un avantage précieux aux siennes juste avant la pause (0-1, 45′). Le second acte voyait les Parisiennes dérouler sans trop de difficulté. À la 58′, c’est Sandy Baltimore qui ne se faisait pas prier pour faire le break.

Une victoire précieuse pour les Parisiennes

Et cela n’allait pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, Oriane Jean-François offrait le 0-3 au PSG d’une réalisation splendide. À partir de là, tout devenait forcément bien plus simple. La toute jeune Manssita Traoré était même toute proche d’inscrire son premier but en professionnel, mais sa tentative fracassait la barre transversale (73′). Finalement, le score n’évoluait pas et le PSG s’impose donc sur ce score large de 0-3 en terrain hostile.

Grâce à ce match parfaitement abordé, le club de la capitale valide un sixième succès en D1 Arkema après 8 journées et 20 unités dans la besace donc. Reste à voir ce que fera l’Olympique Lyonnais de son côté. Ce sera face au Havre AC, à domicile, ce dimanche à partir de 16h00. En cas de victoire, les Rhodaniennes récupéreraient leur fauteuil de leader et ses deux points d’avance.