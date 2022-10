Après une défaite face à Chelsea (0-1) la semaine passée, les Féminines du PSG devront se ressaisir face au Real Madrid ce mercredi en fin d’après-midi (18h45 sur la chaîne YouTube de DAZN) afin de ne pas être distancées dans ce groupe de l’UEFA Women’s Champions League.

Ce mercredi, les Féminines du PSG n’auront pas le droit à l’erreur face au Real Madrid à l’Estadio Alfredo Di Stefano. Après une défaite inaugurale face à Chelsea (0-1), les joueuses de Gérard Prêcheur devront montrer un autre visage afin de ramener les trois points du déplacement en Espagne. Présent en conférence de presse ce mardi, le coach des Parisiennes a précisé que sa formation avait bien travaillé sur le plan tactique afin d’éviter les mêmes erreurs que face aux Anglaises, dans des propos rapportés par le site officiel du club.

« Ma façon de faire, c’est de m’appuyer sur le positif »

« Ma façon de faire, c’est de m’appuyer sur le positif. On a fait une analyse constructive du match contre Chelsea parce qu’il y a eu quand même des points positifs. On a évoqué nos manques sur le plan tactique durant notre séance de dimanche. On a pu bien travailler tactiquement, hier également. Demain, j’aborderai un peu plus les erreurs qu’on ne doit pas réitérer sur des matchs de ce niveau-là. Le Real Madrid ? C’est une très belle équipe, très technique. On connaît le football espagnol, leur philosophie de jeu, que ce soit l’Espagne, le Real, le Barça. Une équipe technique mais aussi forte tactiquement. Je l’ai trouvée très intéressante sur le plan tactique, sur la qualité de leur collectif. Et on sait aussi qu’elles ont la grinta donc il va falloir que l’on hausse notre niveau de jeu pour pouvoir répondre à cette progression. C’est un club qui progresse beaucoup, qui commence à avoir l’expérience des grands matchs parce que cela fait quand même 2, 3 ans qu’il participe à la Champions League. C’est un très bel adversaire. »