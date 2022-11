Ce dimanche, la rencontre entre le Qatar, le pays hôte, et l’Équateur ouvrira cette Coupe du monde 2022. Plusieurs écuries sont, bien évidemment, perçues comme favorites, à l’image du Brésil ou de l’Argentine.

Forcément, certains joueurs du PSG seront à scruter de très près. La triplette de la MNM par exemple. En effet, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui brillent de mille feux en rouge et bleu, seront attendus au tournant. Présent sur les ondes de France Bleu Paris ce dimanche matin, Éric Rabesandratana estime, pour sa part, que Lionel Messi se place comme le prétendant principal à la victoire finale avec l’Argentine.

Lionel Messi vers un sacre final ?

« Selon moi, celui qui a le plus de chances de remporter cette Coupe du Monde est Lionel Messi. Bien évidemment, le Brésil a également des arguments. En troisième position je mettrais l’Espagne. (…) Lionel Messi un peu plus, pourquoi ? Parce que j’ai vu passer quelque chose d’assez amusant. Quand Ronaldinho arrive au PSG, l’année d’après il gagne la Coupe du Monde. Kylian Mbappé arrive au PSG, dans la foulée, il remporte la Coupe du Monde. Et cette année, on a Lionel Messi. »