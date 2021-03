Fernandez : “Danilo a été parfait hier contre Lyon”

Titulaire au milieu de terrain avec Idrissa Gueye, Danilo Pereira a réalisé une bonne performance face à Lyon hier soir (2-4) ponctuée par un joli but, son deuxième depuis son arrivée au PSG. L’international portugais a très certainement offert sa meilleure prestation sous le maillot Rouge & Bleu. Pour Luis Fernandez, cette belle performance peut servir de déclic à Danilo.

“C’est un garçon qui a des qualités mais on l’a un peu bougé. On l’a positionné derrière, au milieu, à son arrivée. C’est quand même un international portugais. Après, peut-être qu’il n’a pas réussi à s’adapter, à trouver ses marques rapidement. Il lui a fallu un temps pour qu’il puisse, comme on l’a vu contre Lyon, se sentir bien physiquement, être dans de bonnes dispositions, questionne Fernandez pour Le Parisien. C’est une bonne chose. Ça souligne aussi que, quand on instaure un peu de concurrence, ça aide à être meilleur, à vouloir faire les efforts. Ce match va certainement le débloquer. Il a montré qu’il avait les qualités pour jouer dans cette équipe, qu’il a la motivation. C’est sûr que ça aide énormément. Il a réalisé une très bonne performance parce qu’il a été parfait. Il a été sous les feux de la critique, il a été remis en question et là il montre qu’il peut aussi postuler. C’est bien.“