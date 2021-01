Nouvel entraîneur du PSG depuis le 3 janvier dernier, Mauricio Pochettino a l’avantage d’avoir connu le club de la capitale en tant que joueur (2001-2003). Il a notamment été entraîné par Luis Fernandez au PSG. Sur RMC Sport, l’ancien joueur, entraîneur et dirigeant du PSG s’est montré dithyrambique envers Mauricio Pochettino en louant ses qualités lors de son passage au PSG au début des années 2000. Il estime notamment que l’Argentin de 48 ans peut être l’homme de la situation.

“Je n’ai que de l’admiration pour Pochettino (…) Sur les six premiers mois, il a essayé de comprendre le français et dès qu’il a trouvé les mots, il était assez proche des joueurs. Il était dans la discussion et les échanges même avec les remplaçants. C’est quelqu’un qui est capable de rassembler“, a louangé Luis Fernandez sur les ondes de RMC. “Est-ce l’homme de la situation du PSG pour maîtriser l’effectif ? C’est l’homme de la situation. Il est arrivé le 3 janvier et il a fait 3 victoires et 1 nul. Il y a eu quand même beaucoup de blessés, il faut qu’il les récupère. Il faut qu’ils retrouvent une certaine condition (physique). Il faut qu’il trouve son style. Il a tenté Verratti dans une position plus haute. Dans ce rôle-là, j’ai vu Verratti faire des courses pour aller chercher (…) Puis, on a vu Paredes avec lui dans ce 4-2-3-1, ça va se jouer comme ça. Quand tu connais Mauricio Pochettino, c’est quelqu’un de vachement discipliné et dans l’échange. Il a ce côté humain que j’aime chez un entraîneur. On pouvait critiquer Tuchel, mais avec son groupe il était bon dans l’humain, la discussion et l’approche.”