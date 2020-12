C’est la bombe de ce 24 décembre 2020. Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur du PSG et il va être remplacé par Mauricio Pochettino. Ces deux informations, pas encore officielles, devraient l’être dans les prochaines heures ou jours. Pochettino qui a joué au PSG entre 2001 et 2003. À cette époque, l’entraîneur parisien se nommait Luis Fernandez. Ce dernier est ravi que l’Argentin (48 ans) reprenne les rênes des Rouge & Bleu. Fernandez estime que les joueurs parisiens vont aimer l’ancien coach de Tottenham comme il l’a expliqué pour France Football.

Ses souvenirs avec Pochettino joueur

Fernandez : “De bons souvenirs en tant joueur, d’abord, bien sûr. Après le PSG, j’avais entraîné l’Espanyol Barcelone et j’avais souhaité le recruter. Quand on sauve le club, il est dans l’équipe, et je pense que c’est sur quelqu’un comme lui que j’ai pu m’appuyer. Dans un groupe, il te faut toujours voir et vite trouver un leader technique, oui, mais il ne faut pas que ça : il te faut aussi un leader dans l’état d’esprit, celui qui peut rassembler des gens autour de toi. Et, en arrivant à l’Espanyol, c’est ce qui m’a semblé être la bonne solution avec Mauricio.“

Pochettino l’entraîneur

Fernandez : “Ce qu’il faisait, c’était propre, et on sentait que les joueurs étaient prêts à l’aider. Il a eu cette réussite à l’Espanyol et, ensuite, c’est là où il a été le plus exceptionnel, à Tottenham. Pendant cinq ans ! J’ai eu l’occasion d’y passer il y a un an. Vous n’aviez qu’à demander aux joueurs français : il était très apprécié, très aimé en tant que coach et en tant que personne. Il a été vice-champion d’Angleterre (2016-17) et a fait une finale de Ligue des champions (2019). Ce n’est pas rien. J‘aime beaucoup l’homme et je suis admiratif de son parcours d’entraîneur. Il le mérite. Je n’en ai pas entendu quelques uns se plaindre de l’homme et de l’entraîneur qu’il est. Il a envie de rebondir, c’est certain.”

Sa probable arrivée au PSG

Fernandez : “Il connaît la maison, il connaît le club. Il rassemble. Les joueurs vont l’aimer. Il a ce côté humain, cette approche, cet échange pour les mettre dans les meilleures dispositions pour qu’ils puissent s’exprimer. Il aime beaucoup le PSG, il me l’a toujours dit. Son passage au club a été quelque chose qu’il a apprécié. Il a apprécié les supporters et les supporters lui ont témoigné aussi cette affection. Il y a une bonne connexion. Pochettino, c’est un style où il réussit à mélanger tout ce que l’on aime quand on est joueur de football. Quand on a un entraîneur comme Mauricio, on a envie de se battre pour lui, on a envie de jouer pour lui, on a envie de faire des choses pour lui.“

L’Equipe qui annonce aussi que Mauricio Pochettino va devenir le nouvel entraîneur du PSG. Il devrait signer un contrat jusqu’en juin 2023. L’ancien capitaine parisien arrivera avec au moins deux adjoints, Jesus Perez et Miguel D’Agostino.