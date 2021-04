Fernandez sur la qualification : “le PSG marque les esprits”

Le PSG poursuit son rêve européen après avoir éliminé hier le Bayern Munich – tenant du titre – en quart de finale de la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu attendent désormais leur adversaire en demi-finale (28-29 avril/4-5 mai) entre le Borussia Dortmund et Manchester City (2-1 à l’aller pour City). Le PSG qui a livré une très belle performance sur la pelouse du Parc des Princes, manquant juste de réussite devant le but. Pour Luis Fernandez – ancien joueur, entraîneur et dirigeant du PSG – les Parisiens ont marqué les esprits en éliminant les Bavarois.

“Non, on ne devient pas favori puisqu’il y a un concours de circonstances qui fait que le PSG a éliminé l’équipe comme le Bayern qui est quand même venue gagner au Parc. C’est vrai que tu élimines le Bayern, mais il reste encore un Real Madrid qui sait ce que c’est de gagner la Ligue des champions, un Liverpool qui a déjà eu l’occasion de la gagner et un City qui est un peu comme le Paris Saint-Germain, tempère Fernandez pour France Info. Depuis des années, on tente on essaie, et là ça va être une confrontation qu’il faudra vivre. Si tu élimines City, espérons qu’en finale ce ne soit pas le Chelsea de Tuchel parce qu’on sait très bien que les relations entre Tuchel et le PSG se sont mal terminées et que l’équipe de Tuchel est très compétitive. A priori, je pense qu’on ne peut pas dire que le PSG est favori, on peut dire qu’il marque les esprits et qu’il va certainement jouer une finale, ou du moins on va le souhaiter, et qu’ils aillent la gagner.“

Luis Fernandez qui s’est également penché sur la performance de Neymar et Kylian Mbappé. “Quand on fait ces efforts-là pour le collectif, que tout le monde participe, quand tout le monde est sur le même tempo je pense que c’est important de le souligner car tout le monde regarde et saisit ce moment où on voit des garçons comme Neymar ou Mbappé participer aussi à la récupération et au replacement. La Ligue des champions, c’est une motivation, c’est une autre compétition, on a envie de la jouer on dit toujours que c’est le titre suprême, c’est la compétition que l’on rêve de jouer, que l’on rêve de gagner. La saison dernière on n’est pas passé loin. On va souhaiter que cette année le PSG puisse réaliser ce rêve de gagner la Ligue des champions. C’est vrai que Neymar et Mbappé étaient présents dans l’attitude et dans tout ce que l’on souhaite voir de la part de joueurs comme eux.“