Fin de l’incroyable série de victoires du PSG Handball

Après avoir remporté sa première victoire en EHF Champions League cette semaine contre Plock (37-33), le PSG Handball retrouvait la Liqui Moly Starligue ce dimanche. Après deux victoires en deux matches de championnat cette saison, les Parisiens se déplaçaient sur le parquet du Fenix de Toulouse. Le début de la rencontre est accroché, les deux équipes défendent bien et le score est de 2-1 pour les Toulousains à la quatrième minute. Mais Toulouse va rapidement réussir à prendre l’ascendant dans ce match avec une avance de quatre buts (9-5, 11e). Le PSG ne va pas abdiquer et essayer de faire son retard petit à petit. À dix minutes de la fin de la première mi-temps, les hommes de Raul Gonzalez vont réussir à revenir à -2 (12-10, 21e) mais Toulouse va réussir à reprendre le large pour rentrer aux vestiaires avec une avance de quatre réalisations (17-13).

Premier revers après 37 succès consécutifs

La seconde période ne débute pas de la meilleure des manières pour le PSG Handball, Toulouse arrivant à prendre six buts d’avance (23-17, 39e). Une avance qui va même monter jusqu’à plus 8 pour les Toulousains (28-20, 50e). Les Parisiens sont tombés sur une très belle équipe de Toulouse et son gardien Jef Lettens auteur de 16 parades et s’inclinent finalement ce soir (35-27). Une première défaite cette saison en championnat mais surtout la fin d’une très belle série de 37 victoires d’affilée en championnat. Il fallait remonter à la saison 2020-2021 et un match contre Nantes en avril 2021 (24-25) pour trouver trace de la dernière défaite du PSG Handball en Liqui Moly Starligue. La semaine prochaine, le club de la capitale voudra se relever avec un déplacement à Magdebourg en EHF Champions League mercredi soir (20h45) puis avec la réception de Créteil (samedi, 19 heures) en championnat.