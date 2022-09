Pour le compte de la 3e journée de D1 Arkema, les filles du PSG ont fait face à Fleury ce dimanche 25 septembre. L’occasion pour le club de la capitale de l’emporter sur le score de 2 à 1, et de recoller au classement l’Olympique Lyonnais à la première place à égalité avec 9 points. Les parisiennes, menées au score, l’ont emporté grâce à des réalisations de Geyoro et Diani en toute fin de match.

C’est le FC Fleury qui ouvre le score dès la 18e minute par le biais de son attaquante Louis Batcheba. Menées au score, les filles du PSG se retrouvent dos au mur au cours de cette rencontre. Avant la pause (38e), Grace Geyoro permet à son équipe de rentrer aux vestiaires sur le score de 1-1. C’est seulement en toute fin de match (91e) que Kadidiatou Diani inscrit le but de la victoire. Une rencontre qui n’aura pas été facile pour les féminines du PSG, comme l’a souligné le coach Gérard Prêcheur aux micros de Canal + et des médias officiels du Paris Saint-Germain : « C’était un match difficile. Il nous a manqué de fraîcheur physique, de fraîcheur mentale même. On était dans un jour où ce n’était pas un grand Paris Saint-Germain. Mais je retiens que lorsque nous sommes en difficulté, en dessous de notre potentiel, nous parvenons à gagner. Je ne crois pas au hasard, c’est une récompense de tout le travail, le professionnalisme de mes joueuses. Depuis le début de saison, on joue bien, on évolue bien et on avait besoin d’un petit coup de pouce aujourd’hui et le but est venu. Dans 48h, on prend l’avion pour aller en Suède. Le mental sera là pour gagner« . Comme le rappel l’entraîneur français, les filles du PSG joueront face au BK Häcken en Suède mercredi 28 septembre prochain (18h45) pour le matche retour (match aller remporté 2-1) des barrages d’accès aux phases de poules de UEFA Women’s Champions League.

Bouhaddi : « Il n’y a pas de match facile, surtout quand on joue tous les trois jours«

La gardienne du PSG arrivée récemment, Sarah Bouhaddi, s’est également exprimé à l’issue de la rencontre de D1 Arkema face au FC Fleury : « Il n’y a pas de match facile, surtout quand on joue tous les trois jours. Ce début de championnat est difficile pour toutes les équipes. Les scores sont très proches. Le plus important c’était d’aller chercher cette victoire car il y a de la fatigue et des choses à travailler encore. Je suis une compétitrice, je veux gagner tous les titres. Je suis focus sur ce que je fais au Paris Saint-Germain« .

Un sentiment partagé par la Canadienne qui évolue dans l’entrejeu, Ashely Lawrence : « C’était un match difficile, mais nous avons montré notre mentalité. C’est important d’arracher la victoire en fin de match. Collectivement nous avons été très solides. Nous avons gagné le match aller face à Häcken, nous allons mettre tous les ingrédients nécessaires pour remporter la manche retour. J’ai une grosse pensée pour Paulina, j’espère que ça va aller et que sa blessure n’est pas trop grave« . En effet, malgré la victoire dans la difficulté, il existe un point noir pour cette rencontre de championnat face au FC Fleury : la blessure de la défenseure Paulina Dudek. Cette dernière a été touchée au genou et passera des examens complémentaires dans les prochaines heures afin de connaître la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité qui pourrait être de plusieurs semaines voire plusieurs mois.