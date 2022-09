Le PSG Handball lance sa saison en EHF Champions League

Après sa défaite la semaine dernière sur le parquet de Veszprém (36-34), le PSG Handball retrouvait l’EHF Champions League hier soir avec la réception de Plock. Le début de match est serré (2-1, 3e), les Rouge & Bleu tombant sur une défense agressive. Il faut attendre la 10e minute pour voir le PSG marquer son quatrième but de la rencontre. Les deux équipes vont se répondre coup pour coup (8-8, 17e), avant que les coéquipiers de Luc Steins, qui a atteint la barre des 100 buts en EHF Champions League lors de cette rencontre, n’arrivent à prendre une légère avance de deux buts (13-11, 23e). Un écart qui tiendra jusqu’à la mi-temps (18-16).

Kamil Syprzak marque son 200e but en EHF Champions League avec le PSG

En seconde période, le PSG Handball va réussir à conserver une avance respectable (20-18, 33e) réussissant même à prendre cinq buts d’avance (26-21, 42e). Un écart de cinq buts qui va perdurer pendant pratiquement toute la fin de la rencontre. Les Parisiens vont finalement s’imposer et s’offrir leur première victoire en Europe cette saison (37-33). Lors de ce succès, le PSG Handball a pu compter sur Kamil Syprzak et ses neuf buts, Nikola Karabatic (7 buts) et Luc Steins (6 buts).