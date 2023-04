Ce dimanche, la Liqui Moly Starligue nous offre un choc XXL à Coubertin entre le PSG et Montpellier. Un choc comptant pour la 25e journée et évoqué par Luka Karabatic auprès du média officiel du club de la capitale.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Liqui Moly Starligue est particulièrement disputée cette saison. Une donne bien différente à celle de l’année dernière avec un PSG qui avait fait cavalier seul. Là, trois équipes se tiennent dans un mouchoir de poche après 24 journées : Nantes, leader avec un match d’avance, et le PSG et Montpellier à un point derrière.

Coubertin, un terrain difficilement prenable

Vous l’aurez donc compris : en cas de victoire ce dimanche, le PSG pourrait prendre seul les commandes du championnat. Pour PSG TV, Luka Karabatic a évoqué cette échéance capitale. Et selon lui, le fait qu’ils évoluent devant leur public pourrait leur donner ce supplément d’âme nécessaire. « Ce n’est pas une finale non parce qu’il reste encore des matches et que le championnat n’est pas terminé. Mais oui, c’est clairement un match décisif. C’est une vraie période charnière où on arrive sur des matches couperet comme ça. C’est un premier et après il en restera d’autres. Il faut gagner, l’emporter. C’est la chose la plus importante. Le premier objectif est le contenu, la manière, l’engagement qu’on y mettra. Je pense que le reste viendra derrière. On sait qu’on peut renverser des montagnes ici. Après, on joue contre une très bonne équipe qui nous a battu déjà deux fois cette saison. À nous de prendre ces échecs pour rebondir. On a hâte de jouer ce match devant notre public. Il faut se servir de cette énergie que le public nous donne. ON a vraiment un public derrière nous. On a de belles ambiances peu importe l’adversaire. C’est un vrai plaisir de jouer ici. »