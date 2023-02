Visé par une enquête pour viol, Achraf Hakimi et son entourage expliquent que ces accusations sont totalement fausses.

Ce lundi soir, Le Parisien a révélé que le latéral droit du PSG était accusé de viol par une jeune femme de 23 ans. Rappel des faits, la plaignante s’est présentée ce dimanche « au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), où elle a affirmé aux policiers avoir été violée par Achraf Hakimi. » Au vu de la gravité des faits et de la notoriété de l’auteur présumé, l’officier de police judiciaire de permanence a immédiatement appelé sa hiérarchie, l’État-major de la préfecture de police et le parquet de Créteil pour s’autosaisir de l’affaire. Quelques heures plus tard, après la sortie de ces informations, le joueur s’est présenté à la cérémonie au trophée FIFA The Best qui était organisée à Paris, où il a par ailleurs été nommé dans le XI de l’année 2022.

Hakimi est « très calme » face aux accusations

Comme le révèle MARCA sur son site internet, Achraf Hakimi est « très calme » suite à ces accusations de viol présumé et explique que celles-ci sont « totalement fausses ». Le journaliste Dani Gil Lopez confirme ces informations en affirmant que les proches du joueur nient en bloc que ce dernier ait abusé de la jeune plaignante.

Gente cercana a #Achraf niega que el jugador abusara de la chica que este fin de semana aseguró ante la policía haber sido violada.



El lateral del PSG, que ayer acudió a la gala de The Best, está "muy tranquilo". pic.twitter.com/KsnrAmJP88 — Dani Gil (@danigilopez) February 28, 2023

On rappelle qu’Achraf Hakimi est actuellement blessé aux ischios jambiers et était absent du classique de ce dimanche contre l’OM au Stade Véldrome (0-3). Il devrait revenir dans les prochains jours à l’entraînement avant d’avoir du temps de jeu contre le FC Nantes ce samedi en Ligue 1.