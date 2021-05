Finale CDF – Monaco / PSG : les compositions officielles

Le PSG et Monaco s’affrontent ce soir en finale de la Coupe de France. Les deux clubs voudront garnir leurs vitrines à trophées avec la doyenne des compétitions en France. Une quatorzième pour le PSG, club le plus titré dans la compétition, ou une sixième pour le club monégasque. Pour remporter cette quatorzième Coupe de France de l’histoire du PSG, Mauricio Pochettino a aligné “sa” meilleure équipe possible avec les moyens du moment (Kimpembe, Neymar, Verratti, Kurzawa, Bernat sont indisponibles). Pour remplacer Neymar, le technicien argentin a décidé de titulariser Danilo. Trois attaquants en conséquence : Mauro Icardi, Angel Di Maria et Kylian Mbappé. Absents de dernière minute dimanche dernier contre le Stade de Reims, Idrissa Gueye et Abdou Diallo sont donc bien titulaires. Kehrer accompagnera Marquinhos en défense central. Diallo occupera le couloir gauche.

Feuille de match du ASM/PSG

Finale de la Coupe de France 2020/2021 au Stade de France (huis clos) – Mercredi 19 mai 2021 à 21h15 – Diffuseurs : France 2 et Eurosport 2 – Arbitre : Letexier