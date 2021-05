Neymar et Kimpembe ne disputeront pas la finale de Coupe de France

Le PSG ne pourra pas compter sur Presnel Kimpembe et Neymar Jr pour affronter l’AS Monaco en finale de Coupe de France (ce soir à 21h15 sur France 2 et Eurosport 2). Depuis lundi, le club de la capitale avait saisi le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) afin de contester les suspensions de ses deux joueurs. Les Rouge et Bleu souhaitaient notamment décaler les suspensions à la prochaine rencontre de Ligue 1 face au Stade Brestois 29 ce dimanche. Finalement, les deux Parisiens seront bien suspendus pour cette finale, comme le rapporte RMC Sport. “Le PSG qui avait saisi le CNOSF concernant les suspensions de Neymar et Kimpembe a été débouté dans sa demande de conciliation. Les deux joueurs restent suspendus et ne disputeront pas la finale ce soir.” Mauricio Pochettino devra donc composer son équipe sans deux de ses titulaires indiscutables.