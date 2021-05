Les Ultras vont escorter le bus du PSG (L’E)

À moins de deux heures du coup d’envoi de la finale de Coupe de France entre le PSG et Monaco, les Ultras du PSG prévoient une escorte du bus des Parisiens depuis leur hôtel de mise au vert à Rueil-Malmaison jusqu’au Stade de France. “Sur place, ils devraient aussi se manifester par des chants et des fumigènes“, indique l’équipe.fr. Pour rappel, la finale se déroulera à huis clos. Les supporters parisiens qui ont posté plus tôt dans la journée des banderoles contre le nouveau maillot domicile de la saison 2021-2022 en demandant une nouvelle fois le boycott de ce maillot avec le message suivant : “Rendez-nous le maillot Hechter.”