Malgré sa victoire ce soir sur la pelouse du Parc des Princes (0-1), le Bayern Munich est éliminé de la Ligue des Champions et voit son adversaire du soir se qualifier en demi-finales grâce à sa victoire héroïque au match aller (2-3). Benjamin Pavard a félicité son adversaire du soir avant de lui souhaiter de remporter la Ligue des Champions. “C’est sûr qu’on est tous très déçus, surtout par rapport au premier match qu’on aurait dû gagner. Paris a fait son match aujourd’hui et a eu beaucoup d’occasions. On en a eu aussi, mais ils méritent leur qualification. Félicitations à Paris, lance Pavard au micro de RMC Sport 1. J’espère que Paris va gagner la Ligue des champions. En étant Français, j’espère qu’ils pourront soulever le trophée.“