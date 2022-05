Depuis la prolongation de Kylian Mbappé au PSG jusqu’en 2025, les médias, observateurs et dirigeants espagnols ont une rancoeur tenace envers le club de la capitale française et le joueur de 23 ans. Souvent annoncé avec insistance au Real Madrid ces derniers mois, le numéro 7 du PSG a finalement prolongé son bail de trois saisons supplémentaires avec les Rouge & Bleu. Un coup dur pour les Madrilènes et ses supporters, trop confiants dans ce dossier. Après sa victoire en finale de Ligue des champions face à Liverpool (1-0) ce samedi soir, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, s’est exprimé sur le cas Kylian Mbappé et a également envoyé une pique envers les clubs États.

Le dossier Mbappé déjà oublié selon Florentino Pérez

« Mbappé ? C’est déjà oublié, il ne s’est rien passé. Le Real a fait une saison parfaite et c’est un sujet qui est oublié. Aujourd’hui, Mbappé n’existe pas. Ce qui existe, c’est la fête du Real », a déclaré Florentino Pérez au micro de Movistar. « Battre des clubs soutenus par des États ? Ils ont les plus gros budgets et c’est pourquoi ils ont les meilleurs joueurs. À Madrid, nous ne distribuons pas d’argent. Nous distribuons la morale et les valeurs. »