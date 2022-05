C’est la bombe de ce samedi soir. Après des mois de rumeurs et spéculations autour de l’avenir de Kylian Mbappé, la décision de l’international français est désormais officielle. Comme annoncé depuis plusieurs heures par de nombreux médias, le numéro 7 du PSG a prolongé son contrat de trois saisons supplémentaires avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2025.

Un contrat jusqu’en juin 2025 pour Mbappé au PSG

En effet, le PSG a officialisé l’information ce samedi en début de soirée, via une vidéo. Au PSG depuis 2017, le champion du Monde 2018 arrivait en fin de contrat et semblait promis au Real Madrid depuis plusieurs mois. Mais les dernières réunions entre l’entourage du joueur et le board parisien ont finalement fait pencher la balance en faveur des Rouge & Bleu. Depuis son arrivée au club il y a cinq ans, Kylian Mbappé a disputé 216 matches avec le maillot parisien pour un total de 168 buts et 77 passes décisives. Avec cette prolongation de contrat, le Bondynois aura pour objectif de dépasser les 200 buts d’Edinson Cavani afin d’entrer dans un peu plus dans la légende du PSG. Avant la rencontre face au FC Metz, Kylian Mbappé a officiellement annoncé sa prolongation au public : « Je suis très content de rester ici à Paris, dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris était ma maison. »

Statistiques de Kylian Mbappé au PSG*

Ligue 1 : 141 matches – 116 buts et 49 passes décisives

Ligue des champions : 44 matches – 27 buts et 23 passes décisives

Coupe de France : 20 matches – 22 buts et 10 passes décisives

Coupe de la Ligue : 9 matches – 2 buts et 5 passes décisives

Trophées des Champions : 2 buts et 1 passe décisive

*Source : Transfermarkt