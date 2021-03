Florenzi et Verratti titulaires pour affronter la Bulgarie. Dagba avec la France U21

Ce soir (20h45 sur le site L’Equipe), l’Italie affronte la Bulgarie au Stadion Vasil Levski (Sofia), à l’occasion de la deuxième journée de la phase de qualification pour le Mondial 2022. Et comme lors de la victoire face à l’Irlande du Nord (2-0) jeudi dernier, le sélectionneur italien – Roberto Mancini – a décidé de titulariser les deux Parisiens : Alessandro Florenzi et Marco Verratti. Le joueur prêté par l’AS Roma débutera dans le couloir droit de la défense. De son côté, le milieu de terrain parisien sera présent au milieu de terrain aux côtés de Stefano Sensi et Nicolò Barella.

XI de la Bulgarie (3-5-2) : Iliev – Dimov, Antov, Bozhikov – Cicinho, Chochev, Kostadinov (c), Vitanov, Tsvetanov – Delev, Galabinov

XI de l’Italie (4-3-3) : Donnarumma – Florenzi, Bonucci (c), Acerbi, Spinazzola – Barella, Sensi, Verratti – Chiesa, Belotti, Insigne

Un autre Parisien sera également concerné par un match avec sa sélection. Suspendu lors de la défaite face au Danemark (0-1), Colin Dagba fait son retour dans le onze de départ de Sylvain Ripoll afin d’affronter la Russie U21 (21h sur France 4), dans le cadre du deuxième match de la phase de groupes de l’Euro Espoirs. Trois joueurs formés au PSG sont également présents dans le onze de l’Equipe de France U21 : Boubakary Soumaré, Jonathan Ikoné et Odsonne Edouard.

XI de la Russie : Maksimenko – Maslov, Diveyev, Evgenyev, Tiknizyan – Oblyakov – Makarov, Glebov Zakharian – Lesovoy, Chalov

XI de la France : Lafont – Dagba, Koundé, Konaté, Truffert – Tchouaméni, Soumaré, Ikoné – Faivre, Edouard, Gouiri