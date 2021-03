Verratti : “Finir ma carrière au PSG ? Oui, je pense”

En ce surlendemain de PSG-Barcelone qui a vu le club francilien rejoindre les quarts de finale de l’UEFA Champions League, Marco Verratti était au micro de RMC ce vendredi, dans le cadre de “Rothen Régale”. Voici les propos du milieu de terrain italien.

“On a souffert tous ensemble. Ce sont des matches difficiles à expliquer. On essaie de ne pas faire d’erreurs pour ne pas prendre de but. Barcelone jouait à 5/6 attaquants. Ils ont une façon de jouer étouffante quand ils ont leur meilleur niveau. Quand on est bloc haut ou bas, l’important c’est d’être sur 25 mètres. Ce que je regrette c’est notre utilisation du ballon. On manquait de joueurs de profondeur. Il n’y avait pas Neymar ou Di Maria. Si on enlève Messi et Griezmann ou Dembélé au Barça, ce n’est pas pareil… Un impact psychologique ? La vérité, c’est que je n’ai pas pensé à tout ça. Ce n’était pas mental. Dans du très haut niveau, des détails changent tout. On pouvait faire mieux, sortir mieux le ballon et contrer. Mon positionnement ? Le coach veut que je sois plus libre, ça me donne de la confiance. Maintenant que Neymar revient, on va voir comment ça se passe. Des doutes sur moi ? Des gens qui doutent de moi, il y en aura toujours… Moi, je pense toujours à l’équipe. C’est pour ça que je n’ai pas de préférence sur mon poste. Mon manque de statistiques ? Oui, je dois faire plus de passes décisives. Maintenant je suis plus près des attaquants. Mais il ne faut pas oublier l’avant-dernière passe… J’adore jouer avec Ney et Kylian. Vont-ils rester ? Je pense qu’ils sont bien ici, on a un très grand projet. Pour moi, c’est encore plus spécial…”, a commenté Marco Verratti.

“La bonne année pour gagner la Ligue des champions avec le PSG ? On prend de plus en plus confiance. En France, on aime bien dire que c’est mieux ailleurs. Il n’y a pas d’équipe vraiment meilleure que nous. Contre le Bayern, ça s’est joué à peu. Celui qui marque le premier avait de grandes chances de l’emporter et on a eu des occasions à 0-0. Mes blessures ? Je n’ai eu qu’une blessure musculaire cette saison, le reste ce sont des coups reçus ! A Barcelone, j’ai joué avec trois infiltrations. Finir ma carrière au PSG ? Oui, je pense. J’adore jouer avec de grands joueurs, avoir de grands objectifs. J’ai tout pour être heureux ici.”