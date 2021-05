Florenzi, Verratti et Kean convoqués avec l’Italie pour affronter Saint-Marin

Avant le début de l’Euro (11 juin-11 juillet), l’Italie affrontera Saint-Marin en match amical le 28 mai prochain (en Sardaigne). Et pour cette rencontre, le sélectionneur italien, Roberto Mancini, a convoqué un groupe élargi de 33 joueurs. Les trois Italiens du PSG – Alessandro Florenzi, Marco Verratti et Moise Kean – ont été convoqués pour ce dernier match avant l’annonce de la liste officielle des 26 joueurs pour l’Euro. Pourtant, le milieu de terrain parisien est blessé au genou depuis la semaine passée (lésion du collatéral médial du genou droit) et son absence était estimée entre 4 et 6 semaines selon l’évolution de sa blessure.

Le groupe des 33 joueurs italiens