Draxler : “Le projet est très beau et je suis heureux de pouvoir continuer ici”

Depuis ce lundi, Julian Draxler est lié au PSG jusqu’en 2024. Alors qu’il arrivait en fin de contrat en juin, le numéro 23 du PSG a paraphé un nouveau bail de trois saisons supplémentaires avec le club qu’il a rejoint en janvier 2017. Via le site officiel du club de la capitale, Julian Draxler a évoqué sa joie après cette prolongation de contrat avec les Rouge et Bleu. Extraits choisis.

Son ressenti après cette prolongation

Draxler : “C’est une grande fierté pour moi, j’aime ce club, et la ville de Paris. C’est un bonheur de jouer avec de très grands joueurs, pour une équipe comme celle-ci. Je suis très heureux d’avoir prolongé ici.”

L’évolution du club, un facteur déterminant pour prolonger ?

Draxler : “Les ambitions du club sont devenues une réalité. Nous avons disputé une demi-finale de Champions League cette saison, et une finale la saison passée. Nous avons beaucoup progressé, et même si nous avons connu des hauts et des bas, le projet est très beau et je suis heureux de pouvoir continuer ici.”

Son temps de jeu

Draxler : “Je joue beaucoup plus depuis quelques semaines, et c’est important pour moi de pouvoir garder le rythme et de disputer les matches. Je me sens très bien, et cela se voit sur la fin de saison. On va avoir une meilleure préparation cet été que l’année dernière, on espère que tout le monde sera prêt et que Paris verra le meilleur Draxler de tous les temps !”