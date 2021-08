Florian Tardieu : “Nous n’avons pas de pression particulière”

Ce vendredi, la saison 2021-2022 de Ligue 1 débutera. Et pour son premier match de championnat, le PSG se déplace au Stade de l’Aube pour affronter Troyes (samedi à 21h). Si Mauricio Pochettino devra composer avec un effectif amputé de certains cadres, l’ESTAC aura pour objectif d’embêter le club de la capitale pour son retour en Ligue 1. Après l’entraîneur, Laurent Batlles, le milieu défensif troyen – Florian Tardieu – s’est présenté en conférence de presse d’avant-match pour s’exprimer sur cette rencontre face aux Parisiens.

“L’état d’esprit est très bon. Nous travaillons sereinement. Le groupe vit très bien et tout le monde a hâte d’être à samedi. Nous espérons commencer sur une bonne dynamique. Tous les joueurs ont envie de découvrir la Ligue 1 Uber Eats. On connaît la qualité du Paris Saint-Germain. Nous allons jouer pour gagner cette partie, comme nous le ferons tout au long de la saison. Nous n’avons pas de pression particulière”, a déclaré Florian Tardieu à deux jours de la rencontre face aux Rouge & Bleu. “Nous avons travaillé de manière sérieuse toute la semaine, avec beaucoup de rigueur. Ce sera ma première rencontre en Ligue 1 et j’ai beaucoup d’envie (…) Nous devrons être rigoureux et concentrés pour la saison à venir. Il faudra se battre sur chaque ballon et être déterminé à chaque match.”