Batlles : “On a hâte de jouer contre l’ogre de ce championnat”

Ce samedi à 21 heures, le PSG disputera son premier match de Ligue 1 face à l’ESTAC, au Stade de l’Aube. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera encore privé de quelques cadres, notamment ceux qui effectueront leur retour à l’entraînement cette semaine. De son côté, le promu troyen voudra réaliser un exploit en accrochant les Rouge & Bleu. Et à deux jours de cette rencontre, l’entraîneur de l’ESTAC – Laurent Batlles – a répondu aux questions des médias.

“On a hâte d’y être, de retrouver notre stade, nos supporters, de jouer contre l’ogre de ce championnat de Ligue 1. On a beaucoup travaillé. On a des choses à améliorer, mais on va défendre nos valeurs et notre projet de jeu avec beaucoup d’envie (…) Paris a fait un recrutement extraordinaire et va essayer de marcher sur le championnat avec un des meilleurs effectifs d’Europe. On ne se focalise pas sur leur groupe, on est concentrés sur nous et on veut jouer ce match à fond”, a déclaré Laurent Batlles en conférence de presse d’avant-match. “C’est un match qui va nous permettre d’appréhender le niveau de la Ligue 1 et de vite grandir. Il faut continuer à travailler avec beaucoup d’humilité, comme on fait depuis 2 ans. Les joueurs se sont donnés les moyens de jouer ce genre de matches. Maintenant, il faut l’assumer. Tout le monde a hâte d’y être, les joueurs, les salariés et les supporters.”