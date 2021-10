Nkunku : « Le Parc des Princes est spécial pour moi »

Après son match face à l’Angers SCO ce vendredi soir, le PSG retrouvera la Ligue des champions quatre jours plus tard avec la réception du RB Leipzig (3e journée). Malgré un début de saison difficile en Bundesliga et en Champions League, le club allemand peut compter sur un Christopher Nkunku en grande forme et déjà auteur de 9 buts et 3 passes décisives en 10 matches toutes compétitions confondues. L’ancien Parisien a notamment marqué 4 buts en C1 dont un triplé lors de la défaite face à Manchester City (3-6). Dans un entretien à SportBild, le joueur formé au PSG est revenu sur cette prochaine rencontre face aux Rouge & Bleu.

« C’est comme un rituel : on joue au PSG chaque année et c’est toujours un match spécial pour moi. Le stade, le Parc des Princes, est spécial pour moi. C’était presque mon salon et les supporters sont en feu les soirs de match. Le match face au PSG ? Après nos deux défaites, il est extrêmement important pour nous d’obtenir un bon résultat à Paris. Bien sûr, c’est une super équipe, mais nous ne devons pas nous rabaisser. On a une chance à Paris ! »

Le calendrier du PSG en Ligue des champions