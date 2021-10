Focus sur l’homme en forme du PSG, Idrissa Gueye

Idrissa Gueye est l’une des satisfactions du début de saison du PSG en compagnie d’Achraf Hakimi… D’ailleurs le milieu de terrain sénégalais réalise de très bonnes performances depuis un peu plus de six mois. Durant cette trêve internationale, faisons un petit focus sur « l’homme de l’ombre » du Paris Saint-Germain.

Des débuts compliqués

Arrivé dans la capitale durant l’été 2019 en provenance d’Everton pour 30 millions d’euros (sans bonus), l’international sénégalais (32 ans) est une demande de Thomas Tuchel. En début de saison, il enchaîne les titularisations en Ligue 1 mais a du mal à se montrer efficace dans le milieu de terrain parisien. Il réalise tout de même une masterclass lors de l’entrée en lice des Rouge & Bleu en Ligue des Champions contre le Real Madrid (3-0). Il harcèle ses adversaires, récupère le ballon et étouffe les madrilènes. Gana Gueye est aussi performant dans le secteur offensif avec notamment une passe décisive pour Angel Di Maria. Mais après ce match grandiose, l’ancien lillois retombe dans ses travers et propose des prestations fades. Durant la première partie de la saison 2019-2020, Idrissa Gueye va être stoppé deux fois par des blessures. Tout d’abord à l’aine en octobre, où il va rater une semaine de compétitions puis en décembre, avec une nouvelle absence de sept jours raison d’un soucis à l’ischio-jambier. Lors de cette saison arrêtée au mois de mars en raison de la pandémie du Coronavirus, Idrissa Gueye est régulièrement titulaire malgré des matches mitigés. Lors du Final 8 de la C1, le milieu de terrain ne participe ni à la demi-finale ni à la finale. Lors de cet exercice écourté, Gana participe tout de même à 34 matches toutes compétitions confondues (31 fois titulaires, 2645 minutes) pour 1 but et 3 passes décisives. Une première saison terne pour le natif de Dakar.

Un début de deuxième saison aussi difficile, des rumeurs de départ

Au début de la saison 2020-2021, Idrissa Gana Gueye enchaîne les titularisations, et profite du fait que la plupart des cadres soient encore en vacances en raison d’une programmation incompréhensible. Lors de ce début de saison, il se blesse encore à deux reprises, fin septembre (cheville) et fin octobre (ischios). Après ses retours de l’infirmerie, il enchaîne entre titularisation et place sur le banc avec des entrées en jeu disparates (25 minutes contre Lyon, 12 minutes contre Strasbourg), et c’est pareil en Ligue des Champions. Il ne joue que trois minutes contre l’Istanbul Basaksehir (0-2, 28 octobre) et une minute à Old Trafford contre Manchester United (1-3, 2 décembre). Il a même reçu un carton rouge lors du premier match contre Leipzig. Pendant la trêve hivernale, le PSG décide de changer d’entraîneur en se séparant de Thomas Tuchel pour le remplacer par Mauricio Pochettino. Une arrivée qui va porter préjudice à Idrissa Gueye. Le Sénégalais va jouer les deux premieres rencontres de Ligue 1 avec le coach argentin avant de prendre place sur le banc et entré en jeu que lors d’un match – sur trois – pour neuf minutes. En coupe de France, il ne joue que 28 minutes sur les deux premiers matches de la compétition. Durant le mercato hivernal, on entend des rumeurs de possible départ de Gueye. Il restera finalement et bien lui en a pris. Il enchaîne les titularisations et commence à être performant, réussissant à faire changer d’avis Mauricio Pochettino. À partir du mois d’avril, il est très performant et permet au PSG de remporter la Coupe de France, de faire un très bon parcours européen. Dans les chiffres, il participe à 44 matches (31 titularisations) pour 2 buts et 2 passes décisives.

Un début de saison 2021-2022 exceptionnel

Depuis le début de saison, Idrissa Gana Gueye poursuit ses belles performances affichées depuis le mois d’avril. Touché par le Coronavirus, il manque les trois premiers matches de la saison. Il reprend la compétition par le déplacement à Brest lors de la troisième journée de championnat, joue tout le match, est très bon et marque un magnifique but. Il enchaîne ensuite les matches et les performances de haute volée. Il livre une nouvelle masterclass contre Manchester City en Ligue des Champions. Face aux Anglais, en plus de son but, il affiche 92% de passes réussies, 100% de tacles réussis et 8 ballons récupérés. En sept matches cette saison, il a déjà marqué autant de buts que sur ses deux premières saisons (4 buts). Quand il était apte, il a toujours été titulaire à part lors du match contre Metz où il est resté sur le banc pour souffler. En ce début 2021-2022, Idrissa Gueye affiche des statistiques impressionnantes, une moyenne de 95% de passes réussies, malgré son mètre 74 il remporte 0,5 duels aériens, il réussit 3 tacles par match et 1,33 interception par rencontre en Ligue 1. Contre Montpellier – match durant lequel il a encore marqué – il a affiché 80% de tacles réussis et 95% de passes réussies et 8 ballons récupérés.

Pour vous, Idrissa Gueye doit-il être un titulaire indiscutable dans le milieu du PSG ? Pensez-vous qu’il affichera ce niveau de jeu pendant toute la saison ? Vous pouvez donner vos avis dans les commentaires.