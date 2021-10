Pires : « Quand Mbappé joue simple, ça le rend plus fort »

Homme fort du match renversant de l’Equipe de France face à la Belgique en Ligue des Nations (3-2), Kylian Mbappé a livré une prestation XXL avec un but et une passe décisive. De plus, l’attaquant du PSG s’est fait remarquer pour sa simplicité dans le jeu, comme indiqué par l’ancien international français, Robert Pirès.

« On a vu quelque chose de différent de lui. Ce qui change, c’est quand il joue simple. Ça le rend plus fort, quasi incontrôlable pour l’adversaire. Il a toujours été sur le bon chemin mais il va franchir une étape de plus s’il joue vraiment simple. Il se rend meilleur en rendant le foot plus facile », a déclaré Robert Pirès dans des propos accordés au Parisien. « Depuis qu’il a éclaté aux yeux de tous à la Coupe du monde, je ne cessais de dire qu’on n’avait encore rien vu parce que Kylian était limité à un joueur de couloir, rapide. C’est un attaquant axial. Il faut revenir à ce qu’on lui a enlevé : c’est une pointe même s’il n’est pas que ça. Il n’y a pas de plafond de verre pour lui. Sa progression est sans limite. Cela ne veut pas dire qu’il sera tous les profils d’attaquants. Il ne sera jamais un Romelu Lukaku mais il pourra continuer à évoluer au très haut niveau sans jouer uniquement sur sa vitesse. Il ne faut jamais croire que l’on a tout vu de lui, que c’est fini, qu’on le connaît. »