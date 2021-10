Garcia : “Le PSG se porte mieux quand Gueye est là !“

Le PSG se déplace ce dimanche sur la pelouse du Stade Rennais pour enchaîner une neuvième victoire de suite en Ligue 1 (13h00). Fort de son beau succès en milieu de semaine contre Manchester City (2-0), les Parisiens arrivent motiver pour cette rencontre ! Un des joueurs en très grande forme dans ce début de saison se nomme Gana Gueye avec quatre buts inscrits toutes compétitions confondues. Interrogé par Le Parisien, son ancien entraîneur Rudi Garcia n’est pas surpris par le niveau du joueur.



“Ça m’amuse de le voir encore aussi jeune et explosif qu’à ses débuts, il y a 12 ans. Si ce n’est qu’aujourd’hui, à 32 ans, il est en pleine maturité. Il maîtrise tous les aspects défensifs de son poste, la science du harcèlement, de la récupération, du duel, de l’anticipation, des efforts, de la relance… Mais à s’approcher de plus en plus de la surface, il devient une véritable valeur ajoutée sur le plan offensif. (…) L’équipe se porte mieux quand Gueye est là !”