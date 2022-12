Fofana : « Lens / PSG ? Ça va être un match exceptionnel »

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace chez son dauphin Lens, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. 24 heures avant ce choc, Seko Fofana, le capitaine lensois, s’est présenté en conférence de presse.

Lors de ce Lens / PSG, Seko Fofana aurait pu être dans l’autre camp. Cet été, le capitaine lensois a été associé au Rouge & Bleu. Mais le milieu de terrain est finalement rester chez les Sang et Or, prolongeant même son contrat. Pour le premier match de 2023 des deux équipes, l’international ivoirien s’attend à un très grand match. Il espère que son équipe sera à la hauteur de l’évènement, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

« On ne peut pas rivaliser avec le PSG sur toute une saison »

« Ça va être un match exceptionnel. En plus, il y a le réveillon, tout le monde est en famille, tout le monde va passer une bonne soirée et demain venir au match pour assister à un grand spectacle. Je pense qu’il n’y a rien de mieux. On va essayer de mettre tout sur ce match et faire un grand match. Une rencontre spéciale ? Moi, personnellement, je le prépare comme un match comme un autre. C’est vrai que cela reste une grande équipe, ils sont premiers, il y a énormément de pression face à ce genre d’adversaire. Mais on va essayer de rester le plus naturel possible et faire un grand match. […]Aujourd’hui, on a la chance d’être deuxième mais on ne peut pas rivaliser avec le PSG sur toute une saison. Mais aujourd’hui, on peut être fier de ce que l’on fait et de continuer comme ça.«

Seko Fofana, qui a enfin évoqué Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG qui reste sur une Coupe du monde de très haut niveau. « Nos supporters, ils savent accueillir. Et nous aussi on est reconnaissant par rapport à tous ce qu’a pu faire Kylian Mbappé dans cette Coupe du monde mais pas seulement. Il y a aussi l’image qu’il incarne à l’extérieur du terrain. Pour moi, c’est un très grand joueur et c’est un plaisir de jouer face à lui. J’espère que l’on va pouvoir faire un grand match et battre le Paris Saint-Germain si c’est possible. »