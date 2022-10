Le marché des transferts a fermé ses portes depuis plusieurs semaines, mais le PSG continue de faire parler de lui autour de différentes opérations. En effet, si le club de la capitale a recruté pas moins de six joueurs l’été dernier, il existe aussi des pistes qui auraient pu être intéressantes mais n’ont pas été concrètes, et c’est notamment le cas de celle menant à Seko Fofana.

En effet, le Paris Saint-Germain a longtemps cherché a renforcer son milieu de terrain. En ce sens, la nouvelle direction sportive sous la houlette de Luis Campos a recruté Carlos Soler, Fabian Ruiz, Renato Sanches et Vitinha. Avant d’enregistrer toutes ces recrues, le PSG s’est penché sur différentes pistes, dont Seko Fofana. Le club de la capitale aurait approché le RC Lens sans pour autant « passer concrètement à l’action« , c’est en tous cas les mots de Florent Ghisolfi. Celui qui a été nommé directeur sportif de l’OGC Nice ce lundi 3 octobre, était en poste au moment de la prolongation du milieu de terrain ivoirien des Sang et Or le 31 août dernier. Avant cet épisode, les prétendants, dont le PSG, ne manquaient pas pour Seko Fofana. Le club de la capitale était un des rares clubs a pouvoir faire en sorte que le numéro 8 lensois ne prolonge pas avec son club, selon le directeur sportif de l’époque : « Il y avait des clubs sur Seko cet été. Probablement que si le PSG avait passé le stade de l’intérêt pour passer concrètement à l’action, on ne serait pas en train de parler de sa prolongation« , a-t-il déclaré pour le site Foot Mercato.

Pour rappel, selon les derniers échos et les dernières informations de nos confrères de l’émission Téléfoot, l’intérêt du PSG pour Seko Fofana était bien réel lors de ce mercato estival 2022. Cependant, aux yeux de la direction parisienne, les décideurs lensois auraient été trop gourmand en réclamant près de 40 millions d’euros pour libérer son milieu de terrain. L’Ivoirien est désormais sous contrat avec le RC Lens jusqu’au 30 juin 2025. A 27 ans, le joueur pourrait faire l’objet d’un nouveau feuilleton lors des prochaines fenêtres de transferts.