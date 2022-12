L’Argentine sacrée championne du monde, Leo Messi a lui été récompensé avec le titre de meilleur joueur de la compétition. Son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, a lui aussi été récompensé par une distinction individuelle, celle du meilleur buteur de ce Mondial au Qatar, avec pas moins de huit réalisations.

Les distinctions individuelles créent souvent le débat dans le monde du football. Et celle de meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022 a également fait naître un (léger) débat. En effet, si Leo Messi a été récompensé, nombreux observateurs du football auraient préféré voir Kylian Mbappé prendre ce trophée. C’est le cas de l’ancien joueur et légende de ce sport, Ronaldo. Le champion du monde 1994 et 2002 estime que le numéro 7 du PSG aurait dû être élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022 : « Le joueur qui m’a le plus impressionné est Kylian Mbappé. Il a fait une excellente Coupe du Monde, du premier match jusqu’à la finale. Même quand il n’a pas marqué, que ce soit contre l’Angleterre en quart de finale ou contre le Maroc en demi-finale, il a toujours été performant en délivrant des passes décisives. Et en finale, il a été extraordinaire en marquant quatre buts car je compte aussi son tir au but. Techniquement, il est au-dessus du lot, il est presque innarêtable et il aurait dû être nommé meilleur joueur de la Coupe du Monde car il le mérite amplement« , a-t-il déclaré dans les colonnes du média espagnol Apostagolos.

L’ancien attaquant de la Seleçao a poursuivi en développant une comparaison entre Kylian Mbappé et lui-même : « Il y avait beaucoup de joueurs rapides lors de ce Mondial mais Mbappé était de loin celui qui avait la meilleure vitesse. En fait, quand je le vois jouer, il me fait penser à moi dans mes meilleures années. Il sait parfaitement exploiter le moindre espace, il est imprévisible avec mais aussi sans le ballon et dans les un contre un, il est redoutable. Pour moi, il est tout bonnement impressionnant« .

« Je suis convaincu que Neymar se relèvera et reviendra encore plus fort »

Plus globalement, autour de Kylian Mbappé, Ronaldo a fait part de son admiration pour l’Equipe de France : « Dès le premier match la France a répondu aux attentes et elle a montré qu’elle était là pour faire le doublé. A mes yeux, la France faisait partie des grandes favorites de cette Coupe du Monde. L’équipe était forte à tous les postes et ils ont réussi à compenser sans problème les nombreuses absences à cause des blessures et c’est la seule sélection à l’avoir fait […] La France possède bien évidement une solide défense mais c’est surtout son potentiel offensif qui est incroyable. Au milieu de terrain, les absences de Kanté et Pogba n’ont pas empêché la France de bien jouer. Cela en dit long sur le potentiel et la qualité de cette équipe et je pense qu’elle est promise à un grand avenir« .

Nos confrères d’Apostagolos ont également interrogé la légende de la Seleçao à propos du numéro 10 du PSG, Neymar : « Certes, Neymar est très triste de l’élimination, aussi parce qu’il s’est concentré sur la Coupe du Monde et qu’il voulait enfin devenir champion du monde. Il est clair que Neymar est profondément déçu en ce moment et aura besoin de quelques semaines pour s’en remettre, mais je suis convaincu qu’il se relèvera et reviendra encore plus fort, car il apprendra beaucoup de choses positives de cette expérience« . Concernant la potentielle retraite internationale prématurée de Neymar, Ronaldo a également son avis : « Maintenant, il est triste, et c’est normal. Mais il est encore jeune. A 31 ans, il peut encore facilement disputer la prochaine Coupe du monde (en 2026 aux USA, au Canada et au Mexique). Il est très populaire au Brésil en ce moment car il s’identifie tellement bien à son équipe nationale, il donne toujours le meilleur de lui-même et il a tout fait ces six derniers mois pour être au top de sa forme pour cette Coupe du Monde au Qatar […] D’ailleurs, il a fait un effort pour être en forme pour cette Coupe du Monde au Qatar, et il l’a fait, avec une certitude absolue. La façon dont il s’est remis de sa blessure à la cheville lors du premier match contre la Serbie a également été impressionnante. Contre la Croatie, c’était un joueur de grande qualité. Il reste un élément important de l’équipe nationale. Je suis sûr qu’il reviendra encore plus fort pour le Paris Saint-Germain et qu’il attaquera avec une vigueur renouvelée. Neymar veut gagner la Ligue des Champions avec le PSG« .