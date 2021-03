Formiga va faire ses adieux au PSG et à l’Europe en fin de saison

Exception dans le monde du football, la milieu de terrain internationale brésilienne Formiga (43 ans) va faire ses adieux au PSG et à l’Europe. En fin de contrat, la joueuse a choisi, elle va retourner au Brésil et concilier fin de carrière et fin d’études. Formiga l’a fait savoir à UOL Esporte. “Mon cycle se termine et vraiment j’espère que ce sera de manière positive“, commente la joueuse arrivée au PSG en 2017. “Mon idée est de retourner au Brésil maintenant. Mais comme j’ai déjà eu des propositions de clubs aux États-Unis, si cela se reproduit, nous l’analyserons. Mais je veux revenir au Brésil le plus tôt possible pour jouer encore deux ans et suivre des cours au CBF en pensant à une transition en tant qu’entraîneur.” En attendant, il reste à Formiga de bien finir son aventure au PSG. “Notre objectif est de gagner des titres, sans donner de priorités. Ce serait important de terminer mon cycle avec des titres et rien n’est impossible. Nous le méritons.”