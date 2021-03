Kovac : “Nous revenons à un point de Lyon et du PSG mais…”

Victorieuse 4-0 à Saint-Etienne vendredi soir, l’AS Monaco est revenue à un petit point de Lyon (3e) et du PSG (2e) qui s’affronteront dimanche soir au Groupama Stadium. Quoi qu’il arrive, le club du Rocher fera une bonne affaire dans la course au podium de la L1 et au titre avant la trêve internationale. Pourtant, Niko Kovac, entraîneur de l’ASM, prétend encore regarder derrière alors que les écarts sont énormes. “Comme je l’ai toujours dit, on doit y aller pas à pas et assurer d’abord la quatrième place. Il faut continuer ainsi, assurer la quatrième place. Le classement est clair. Nous revenons à un point de Lyon et du PSG mais je ne veux pas me projeter au-delà”, a déclaré l’entraîneur de l’AS Monaco en conférence de presse, rapporte l‘AFP. “Il sera difficile de passer Lyon, Paris et Lille qui sont des équipes très fortes.” Ou comment avancer masqué.