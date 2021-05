Fournier : “Cette victoire fait du bien au PSG en attendant la suite”

Hier soir, le PSG a remporté la 14e Coupe de France de son histoire. Opposés à l’AS Monaco, les Parisiens n’ont jamais été inquiétés et se sont imposés (2-0) grâce à des réalisations de Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Une première victoire importante dans la semaine des Rouge et Bleu avant l’ultime journée du championnat ce dimanche face à Brest. Pour l’ancien joueur et entraîneur du PSG – Laurent Fournier – ce succès fera du bien aux hommes de Mauricio Pochettino. “C’est un petit lot de consolation car cela permet au PSG de gagner quelque chose et de repartir sur de bonnes bases pour la saison prochaine. Attendons de voir dimanche si la saison est réussie ou complètement ratée. C’est toujours aussi excitant de gagner, c’est important pour tout le monde. La déception de la Ligue des champions a fait du mal. Mais cette victoire fait du bien au PSG en attendant la suite”, a déclaré Laurent Fournier à Europe 1.